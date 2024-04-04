Си Цзиньпин и Байден провели телефонные переговоры

Председатель Китая Си Цзиньпин во вторник провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом по просьбе последнего. Президенты двух стран откровенно обменялись мнениями по китайско-американским отношениям и вопросам, представляющим взаимный интерес.

Председатель Си отметил, что его встреча в Сан-Франциско с президентом Байденом в ноябре прошлого года открыла ориентированное на будущее видение. В последние месяцы их чиновники серьезно действовали в соответствии с президентскими договоренностями. Отношения Китая и США начинают стабилизироваться, и это приветствуется как обществом, так и международным сообществом. С другой стороны, нарастают и негативные факторы взаимоотношений, и это требует внимания с обеих сторон.

Председатель Си подчеркнул, что вопрос стратегического восприятия всегда имеет фундаментальное значение для китайско-американских отношений, как первая пуговица на рубашке, которую необходимо застегнуть. Две большие страны, такие как Китай и США, не должны разрывать свои связи или поворачиваться спиной друг к другу, а тем более не должны скатываться к конфликту или конфронтации. Обе страны должны уважать друг друга, сосуществовать в мире и стремиться к взаимовыгодному сотрудничеству. Отношения должны продолжать развиваться стабильным, разумным и устойчивым образом, а не идти назад.