Инфляция в еврозоне снижается быстрее, чем прогнозировалось в марте

Годовой уровень инфляции в странах, использующих евро, в марте упал быстрее, чем ожидалось, как показали официальные данные в среду.

Потребительские цены в еврозоне выросли всего на 2,4% по сравнению с 2,6% в феврале, сообщило статистическое управление ЕС Евростат.

Со своей стороны, Германия зафиксировала годовой уровень инфляции в марте на уровне 2,2% , снизившись с 2,7% в феврале.

Прогнозы аналитиков по еврозоне варьировались от полного отсутствия падения до меньшего падения до 2,5%.

Инфляция в зоне единой валюты значительно снизилась с пика в 10,6%, достигнутого в октябре 2022 года после вторжения России в Украину в феврале того же года, что отразилось на стоимости энергоносителей в Европе.