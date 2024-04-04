Спикер парламента ЮАР подал в отставку из-за расследования о коррупции

Спикер Национальной ассамблеи ЮАР Носививе Маписа-Нкакула подала в отставку в среду, на следующий день после проигрыша судебного решения, блокирующего ее арест по обвинению в коррупции.

Отставка произошла накануне всеобщих выборов, запланированных на конец мая . Правящий Африканский национальный конгресс (АНК), членом которого является Маписа-Нкакула, теперь испытывает трудности на выборах.

На прошлой неделе прокуратура заявила, что намерена предъявить ей обвинение в коррупции из-за взяток, которые она предположительно получила от военного подрядчика, когда она была министром обороны в период с 2014 по 2021 год.

Она отвергла обвинения и заявила: «Отставка никоим образом не является признаком или признанием вины в выдвинутых против меня обвинениях».