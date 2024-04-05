Война между Израилем и ХАМАСом: Байден заявил о прекращении огня

Белый дом призывает Израиль оперативно открыть новые маршруты помощи в сектор Газа, о которых ранее в четверг объявила канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

«Эти шаги, включая обязательство открыть порт Ашдод для прямой доставки помощи в Газу, открыть контрольно-пропускной пункт Эрез для нового маршрута для помощи, достигающей севера Газы, и значительно увеличить поставки из Иордании непосредственно в Газу, должны теперь быть полностью и быстро реализовано», — заявила пресс-секретарь Совета национальной безопасности Эдриен Уотсон.

Президент США Джо Байден поговорил по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху , это был их первый разговор после израильского авиаудара, в результате которого погибли семь сотрудников гуманитарных организаций в секторе Газа. Разговор между двумя лидерами длился менее получаса.

Байден подчеркнул Нетаньяху, что забастовки гуманитарных работников и гуманитарный кризис в секторе Газа «неприемлемы», согласно тексту обращения, предоставленному Белым домом.