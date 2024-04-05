Эквадор объявил посла Мексики персоной нон грата

Эквадор в четверг объявил посла Мексики в Кито персоной нон грата и заявил, что она покинет страну «в ближайшее время».

Этот шаг вызван заявлениями президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, известного как «АМЛО», о президентских выборах 2023 года в Эквадоре.

Лопес Обрадор прокомментировал убийство кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсио , который был убит в преддверии выборов в августе 2023 года.

Вильявисенсио был застрелен 9 августа на многолюдном политическом митинге в столице Эквадора Кито группой тяжеловооруженных людей. Он был известен тем, что разоблачал крупные случаи коррупции.

В своем заявлении в четверг министерство иностранных дел Эквадора заявило, что южноамериканская страна «все еще оплакивает» смерть Вильявисенсио.

МИД Эквадора сослался на принцип «невмешательства» в дела других стран и Венскую конвенцию в качестве основания для отъезда посла Мексики. В нем подчеркнули, что высылка посла не означает, что Эквадор разрывает дипломатические отношения с Мексикой.