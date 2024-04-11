Lufthansa достигла соглашения о зарплате с бортпроводниками после забастовок

Флагманская авиакомпания Германии Lufthansa достигла соглашения с профсоюзами об увеличении заработной платы примерно 19 000 бортпроводников на 16,5% к концу 2026 года, и эта цифра достигнет 17,4% с учетом процентов и инфляции.

Сотрудники также получат компенсацию в размере 3000 евро (3222 доллара США) и увидят, что другие бонусы и дополнительные выплаты соответственно увеличатся, сообщил профсоюз UFO.

Эта новость последовала за аналогичными соглашениями, которые Lufthansa недавно заключила с профсоюзами, представляющими наземные бригады и сотрудников службы безопасности аэропортов, что положило конец серии забастовок, которые в последние месяцы часто парализовали немецкую авиацию.

Совсем недавно из-за забастовки, состоявшейся 12 марта, полеты самолетов Lufthansa были приостановлены , но дальнейшую забастовку удалось предотвратить в пасхальные выходные.