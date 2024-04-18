США, Япония и Южная Корея разделяют опасения по поводу девальвации иены

Министры финансов США, Японии и Южной Кореи заявили в среду, что они обсудили «серьезную обеспокоенность» азиатских стран по поводу недавнего резкого обесценивания их валют по отношению к доллару США.

Поскольку страны расширяют сферу своего сотрудничества за пределы вопросов безопасности, министр финансов США Джанет Йеллен и ее японские и южнокорейские коллеги, соответственно Шуничи Судзуки и Чхве Сан Мок, встретились в Вашингтоне на полях весенних заседаний Международного валютного фонда и Южной Кореи, сообщил Всемирный Банк.

Во время первой в истории трехсторонней встречи руководителей финансов стран трио договорилось тесно консультироваться по вопросам развития валютного рынка и работать над «устойчивым экономическим ростом, финансовой стабильностью» и другими целями, такими как построение устойчивых цепочек поставок, согласно их совместному заявлению.