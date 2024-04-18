Китай и Индонезия могут стать двигателями модернизации развивающихся стран

Китай и Индонезия могут стать двигателями модернизации для развивающихся стран, заявил здесь в четверг министр иностранных дел Китая Ван И.

Китай и Индонезия могут служить моделью взаимного доверия и помощи между крупной страной и соседней страной и должны оставаться открытыми и инклюзивными в своем взаимовыгодном сотрудничестве, добавил Ван.

Ван, который также является членом Политбюро ЦК КПК, сделал это заявление на совместной пресс-конференции после встречи с министром иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди.

Ван поздравил Индонезию с недавними всеобщими выборами и выдающимися достижениями в области развития, достигнутыми под руководством президента Джоко Видодо.

Обе стороны согласились, что Китай и Индонезия должны служить моделью взаимного доверия и помощи между крупными странами и соседними странами, двигателем модернизации развивающихся стран, а также партнерами открытости, инклюзивности и взаимовыгодного сотрудничества.

Обе стороны готовы продолжать работать с другими странами АСЕАН для полной и эффективной реализации Декларации о поведении сторон в Южно-Китайском море, а также ускорить переговоры по Кодексу поведения в Южно-Китайском море для построения Южно-Китайского моря. Море в море мира и сотрудничества.