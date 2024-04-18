Кремль: Россия уходит из Нагорного Карабаха

Российские миротворцы выведут из азербайджанского региона Нагорный Карабах , заявил Кремль в среду.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил этот шаг, отвечая на вопрос о сообщениях в азербайджанских СМИ о выводе войск. "Да, это действительно так", - сказал Песков журналистам.

Азербайджан вернул себе отколовшийся регион Нагорный Карабах в сентябре прошлого года, несмотря на присутствие там российских миротворцев. Этот шаг вызвал массовый исход этнических армян .

На протяжении почти трех десятилетий Нагорный Карабах, признанный на международном уровне частью Азербайджана, находился под контролем проереванских сепаратистов , и в нем проживало большинство армянского населения.

Однако в 2020 году в результате кровавого шестинедельного наступления азербайджанских сил была захвачена большая часть Нагорного Карабаха и прилегающих территорий.

В рамках соглашения о прекращении огня между Баку и Ереваном, достигнутого при посредничестве Москвы, Россия направила в регион миротворческий контингент численностью 2000 человек.