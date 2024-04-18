Офицер немецкой разведки отрицает шпионаж в пользу России

Бывший агент немецкой разведывательной службы BND в среду опроверг обвинения в том, что он шпионил в пользу России, работая на Германию.

Карстен Л. и его сообвиняемый Артур Э. подозреваются в том, что работали с российским бизнесменом с целью «получить конфиденциальную информацию» от БНД и передать ее московской разведывательной службе ФСБ.

Карстен Л. сказал, что вместо того, чтобы шпионить в пользу Москвы, он, по сути, завербовал Артура Э. для помощи в сборе российской разведывательной информации, сославшись на громкие контакты последнего в Африке и России как на идеальные кандидаты для потенциального рекрута.

Бывший офицер разведки Карстен Л. утверждает, что Артур Э. рассказал ему о контактах в «секторе российской безопасности» во время совместного визита в берлинский бордель. Артур Э. пообещал, что собеседник знает о шпионских действиях России в посольствах западных стран в Москве.

В среду Карстен Л. заявил, что этот тип разведывательной информации представляет для него особый интерес, поскольку ему было поручено следить за нарушениями в российском посольстве в Берлине.