Хорватия: правящие консерваторы побеждают на выборах

Правящий в Хорватии консервативный Хорватский демократический союз (ХДС) выиграл парламентские выборы в среду, получив 60 мест — на шесть меньше, чем в 2020 году, и этого недостаточно, чтобы сформировать большинство в ассамблее, состоящей из 151 места.

Поскольку результаты официально подтверждены на более чем 90% избирательных участков, действующий премьер-министр Андрей Пленкович теперь вступит в потенциально трудные коалиционные переговоры, чтобы сформировать большинство.

«ХДС в третий раз [подряд] убедительно выиграла парламентские выборы», - заявил Пленкович своим сторонникам в столице Загребе рано утром в четверг, заявив, что коалиционные переговоры начнутся немедленно.