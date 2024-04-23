Игра в футбол на каблуках: как блогеры резко стали футболистками и решили завоевать новые горизонты

21 апреля прошла закрытая презентация новой футбольной команды блогеров с удивительным составом игроков! Участницы различных телевизионных шоу,такие как Пацанки, Дом2, Перезагрузка и других.
Казалось бы, что общего между футболом и маркетинговым агентством, но здесь есть прямая связь. Цитируем публикацию агентства Yourrise прим.ред. (Твой подъем) в одной из социальных сетей: «Нас объединяет любовь к себе и желание побеждать».
В коллаборации «любви к себе» приняли участие несколько брендов, такие как Nabi health(бренд уходовой косметики производящийся в Корее) и Mountain Air (первая компания по производству питьевой воды с природным кислородом).
Мы узнали состав блогерской команды и их тренера :
Анастасия Галицкая (тренер, создатель ЖФК Адреналин),
Анна Костина (Пацанки 3);
Диана Субботина (Пацанки 3);
Валерия Вакарчук (Новые Пацанки 7);
Влада Смузи;
Елизавета Татарова (экс-участница Дом-2);
Екатерина Теплякова;
Мари Драма.
Так же в команде играют создатели агентства: Юлия Варминская(Рабы Любви), и Стефания-креативный директор.
Yourrise заключила партнерское соглашение с Женским Футбольным Клубом Адреналин и вскоре блогеры будут участвовать в самых настоящих соревнованиях.