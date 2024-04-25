Новая «Нива» от RC Group будет передана бойцам СВО для помощи на фронте

Во вторник, 23 апреля, в Ленинградской области состоялось значимое событие: IT-компания RC Group передала добровольческому отряду «ОПЛОт» автомобиль «Нива» для использования в зоне проведения специальной военной операции. Об этом событии сообщил телеканал «Россия 1».

В начале марта участники отряда обратились с просьбой о предоставлении автомобиля для передвижения в труднодоступных местах. В связи с расширением зоны контроля российских военных, поставка гуманитарной помощи стала более сложной. После изучения местности было принято решение о замене микроавтобуса на легковой автомобиль.

Командир отряда «ОПЛОт» Лариса Лукина подчеркнула, что на ЛБС отсутствуют дороги, существуют лишь направления по пересеченной местности. Поэтому возник вопрос о способе доставки до бойцов на передовой, учитывая, что микроавтобусы там не проедут.

Компания RC Group откликнулась на просьбу и предложила волонтерам автомобиль, соответствующий всем необходимым требованиям. Мария Михайлова, генеральный директор компании "ИнФинТех" и руководитель одноименного благотворительного фонда, отметила, что автомобиль помимо доставки гум. помощи, будет использоваться для эвакуации раненных.

Напомним, на аэродроме Сиворицы под Гатчиной успешно провели первые тесты отечественных противопожарных беспилотников компании "ИнФинТех". Две модели с именами "Дым" и "Туман" успешно выполнили задание по сбросу противопожарных снарядов со специальным порошком на условный очаг возгорания. Представители компании сообщили о намерении постепенно расширять ассортимент линейки беспилотников.