Институт СТЭИ при поддержке Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы реализует проект "Вода Москвы"

При поддержке Комитета общественных связей и моложёной политики Правительства города Москвы Институтом «Социальных теорий, экологии и искусства» реализуется проект «Вода Москвы». Москва река исторически является той осью, на которое, как круглое колесо, был нанизан наш древний город. Торговые пути с севера на юг и с запада на восток проходили по рекам водными путями летом и санными – зимой.

Для охраны этой важной средневековой «дороги» - Москвы-реки, великий князь Киевский Юрий Долгорукий заложил на высоком левом берегу Кремль, ставший историческим центром будущей столицы России. Окруженный со всех сторон водой двух рек – Москвы и Неглинки, и соединяющего их рва, Кремль все равно нуждался в постоянном источнике питьевой воды. История московского водопровода – важнейшая часть истории нашего города.

Находящийся на холме Кремль логично было снабжать водой непосредственно из Москвы-реки. Первый московский опыт водоснабжения был применен именно в Кремле вскоре после оформления Москвы как городского поселения – в 12 веке. При Иване Калите (1322-140 гг.) потребность в независимом тайном водоснабжении столичного замка стала очень остро. Вместо старых самотечных водостоков в Кремле роется инженерное сооружение – тайный колодец, по деревянным трубам вода подводилась к нему и понималась на верх с помощью ступального колодца – большого колеса, которое крутили дворцовые слуги, наступающие на широкие перекладины. Воды удавалось поднимать много и обитатели Кремля задумались не только о подъеме, но и о спуске «нечистой воды». При Великом князе Дмитрии Донском Москва расширяется и в 1367 году строится новый белокаменный Кремль, из Кремля по руслу старого рва Ивана Калиты для стока прокладывают канализационную трубу в 200 погонных метров. Обилие воды помогало москвичам в осаде отбиваться от неприятеля. Из летописи известно, что в 1382 году во время нашествия Тохтамыша, горожане поливали головы нападавших татар кипятком.

Новая технологическая эпоха приходит в Москву вместе с представителями итальянского Возрождения, которые охотно нанимались на работу к Московскому государю, начиная с середины 15 века. Иван III отстраивает новый кирпичный Кремль и по его поручению инженер и архитектор Петр Фрязин строит первый самотечный водопровод, который начинался от родника в основании Арсенальной башни. На случай длительной осады и для повседневного использования создается система кирпичных акведуков, соединившая весь Кремль: Арсенальную, Собакину и Троицкую башни. При этом мощь родника была такой силы, что уже после разрушения древнего водопровода его вода прорывалась на поверхность при раскопках в Кремле.

При преемнике Ивана Великого, Василии III, Москва быстро разрастается во все стороны от Кремля. Создание единого Русского государства, свержение татаро-монгольского ига, делают Москву крупнейшим городом Восточной Европы. Естественно, городом, по преимуществу, деревянным. Главный бич деревянного города – пожары. Московские государи начинают продумывать эффективные способы совмещения водоснабжения новых городских кварталов и повышения противопожарной безопасности.

В 1508 году инженер Алевиз Фрязин по поручению Василия III строит вокруг Москвы каменный ров и чинит кирпичные пруды. Алевизов ров проходил через Красную площадь. Его длина превышала 540 метров, глубина колебалась от 8,5 до 13 метров, а ширина составляла 36.4 метра. Впервые воды реки Неглинки удерживались во рву при помощи системы шлюзов. Таким образом, можно уверенно сказать, что уже в начале 15 века Москва была городом, где доступность проточной, то есть относительно чистой, воды была достоянием представителей всех сословий горожан. Вода московских рек и самой Москвы – реки – это то богатство, сохранение которого для последующих поколений москвичей и гостей столицы является главной задачей проекта «Вода Москвы».