В 2024 году исполняется 140 лет созданию в Москве первой общедоступной публичной бесплатной библиотеки

Комитет общественных связей и молодёжной политики Правительства города Москвы поддержал инициативу Фонда развития культурных, образовательных и экологических инициатив «Зелёная гвоздика» по реализации проекта «Библиотеки Москвы – сокровищница культурной жизни: прошлое, настоящее, будущее».

Сегодня в рамках изучения московских библиотек хочется затронуть чрезвычайно важную тему – историю и деятельность одной из крупнейшей в мире детской библиотеки, находящейся в городе Москве – Российской Государственной детской библиотеки.

Библиотеки, особенно детские, изначально задумывались как важная часть образовательного процесса в Советской России. По итогам русских революций и Гражданской войны 1917 – 1922 гг. большинство российских семей лишились даже тех редких, из-за социального неравенства, домашних библиотек, которые создавались в семьях дворян и интеллигенции в предреволюционный период. Проведенная советской властью реформа русского языка должна была помочь знакомству с книгами большому числу соотечественников, начинается знаменитая борьба с безграмотностью. Для детей также необходимо было создать новый книжный фонд и сделать его общедоступным.

Детские библиотеки создавались и в Российской Империи, первая детская библиотека в Москве появилась в 1876 году. Однако, начиная с 1930-х годов, в СССР вырабатываются единые методические рекомендации к работе детских библиотек, начинают создаваться главные библиотеки городов и регионов. Правыми получили статус центральной детской библиотеки региона библиотеки Севастополя (1921 год.) и Москвы (1934 год.).

Естественно, что главная республиканская детская библиотека, венчающая эту библиотечную пирамиду, была создана в Москве, ее торжественное открытие состоялось 30 декабря 1969 года, как подарок детям к Новому году. Первоначально здание библиотеки располагалось на улице Дмитрия Ульянова на Юго-Западе Москвы и входило в то, что сегодня можно было бы назвать «детско-юношеским кластером» нашей столицы. Рядом расположены Дарвиновский музей, спорткомплекс «Лужники», Дворец пионеров, Детский музыкальный театр им. Н. Сац, Цирк на проспекте Вернадского, Воробьевы горы и Московский Государственный Университет им. М. В. Ломоносова. Все школьное детство и студенческая юность автора прошли в этих замечательных местах!

Российская Государственная детская библиотека была местом встреч известных детских писателей со своими читателями. Особенно мне запомнилась встреча с писателем фантастом и великолепным историком Киром Булычевым (И. В. Можейко). Книги его издавались огромными тиражами, но раскупались мгновенно, и мое знакомство с его творчеством началось именно в РГДБ. Шел 1983 год, его повесть «100 лет тому вперед» про Алису Селезневу была бестселлером и по ней собирались снимать телесериал «Гостья из будущего», который надолго стал культовым и своеобразной визитной карточкой до перестроечного СССР. Именно на этой встрече моя одноклассница Марьяна Ионесян загорелась желанием сняться в этом проекте, что ей с успехом и удалось.

Накануне своего 20-летия, в 1987 году, РГБД переехала в новое прекрасное здание на Октябрьской площади площадью 10000 м. кв. и оформленное лучшими художниками, дизайнерами и архитекторами Москвы совместно с работниками библиотеки. До 2009 года с момента открытия бессменным директорам РГБД была заслуженный работник культуры Российской Федерации, кавалер ряда орденов, Л. М. Жаркова. Сегодня ежегодно сайт и 16 залов библиотеки посещают более 1 200 000 читателей, в основном это дети всех возрастов, более 600 000 книг и их электронных версий доступны детям со всего мира, кто хочет прикоснуться к сокровищам литературы для детей и юношества на русском и многих иностранных языках, а также на языках коренных народов Российской Федерации.