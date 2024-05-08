Суд по делу о секретных документах Трампа отложен на неопределенный срок

Судья, ведущий дело бывшего президента США Дональда Трампа по обвинению в неправильном обращении с секретными документами после ухода с поста, отложил на неопределенный срок начало судебного процесса над ним во вторник.

Суд над Трампом должен был предстать перед судом 20 мая, но окружной судья США Эйлин Кэннон заявила, что это невозможно из-за количества предварительных ходатайств, поданных в суд.

Кэннон, назначенец Трампа, не назначил новую дату начала федерального процесса, и он вряд ли состоится до президентских выборов, которые пройдут в ноябре.

В приказе на пяти страницах Кэннон заявил, что было бы «неразумно» устанавливать новую дату.

В чем обвиняют Трампа?

Трампа обвиняют в незаконном хранении особо конфиденциальной информации после ухода из Овального кабинета в начале 2021 года.

В августе 2022 года ФБР провело обыск в его особняке во Флориде и изъяло файлы, классифицированные как совершенно секретные.

Утверждается, что Трамп также пытался помешать расследованию.