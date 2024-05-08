Киев заявляет, что сорвал заговор с целью убийства Зеленского

Служба государственной безопасности Украины (СБУ) заявила, что поймала агентов в составе украинской службы госохраны, которые готовили убийство президента Владимира Зеленского и других высокопоставленных правительственных чиновников.

"Контрразведка и следователи СБУ сорвали планы по их мнению со стороны ФСБ) по ликвидации президента Украины и других представителей высшего военного и политического руководства", говорится в сообщении СБУ в Telegram.

В заявлении говорится, что по подозрению в причастности к плану арестованы два полковника Государственной охраны Украины, которая охраняет высших чиновников.

Согласно заявлению, оба были призваны на службу до начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.