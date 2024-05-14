Оператора карт МИР хотят привлечь к борьбе с отмыванием денег

По информации, полученной от РБК, Росфинмониторинг предложил включить оператора карт МИР в борьбу с отмыванием денег, ссылаясь на представителя службы.

В рамках предложения службы, Национальная система платёжных карт (НСПК) должна быть признана регулятором антиотмывочного законодательства, чтобы предоставить ведомству информацию о действиях с картами МИР и в Системе быстрых платежей (СБП).

Отмечается, что НСПК в настоящее время не сотрудничает с Росфинмониторингом, поскольку не входит в круг субъектов национальной антиотмывочной системы.

Развитие и стабильная работа Национальной системы платежных карт (НСПК) были объявлены главой Банка России Эльвирой Набиуллиной в апреле.