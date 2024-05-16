Байден заявил, что открыт к дебатам против Трампа

После неоднократных вызовов со стороны Дональда Трампа в последние недели президент США Джо Байден сделал свои самые прямые комментарии по поводу перспективы проведения телевизионных президентских дебатов во время избирательной кампании в этом году.

«Дональд Трамп проиграл мне два дебата в 2020 году, и с тех пор он не появлялся на дебатах», — сказал Байден в коротком видео, опубликованном в Интернете. «Теперь он ведет себя так, будто хочет снова поспорить со мной. Что ж, сделай мне день, приятель. Я даже сделаю это дважды».

Президент также завуалированно упомянул о юридических проблемах Трампа и о перерывах в его различных назначениях в суде в середине недели .

«Итак, давай выберем даты, Дональд. Я слышал, по средам ты свободен», — сказал Байден.

Во второй части поста Байдена содержался призыв к пожертвованиям на предвыборную кампанию и говорилось, что дебаты будут сталкивать «меня и эту низовую команду с Дональдом Трампом и его приспешниками из MAGA».