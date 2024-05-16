Франция объявляет чрезвычайное положение из-за беспорядков

Французское правительство объявило 12-дневное чрезвычайное положение на индо-тихоокеанской территории Новой Каледонии в среду после того, как четыре человека были убиты и еще несколько ранены во время беспорядков и грабежей во вторник вечером.

Беспорядки возникли после того, как французские законодатели приняли спорный законопроект о голосовании, по словам верховного комиссара Новой Каледонии Луи Ле Франка, который заявил, что «комендантский час и запрет TikTok» теперь вступили в силу.

«Солдаты вооруженных сил были задействованы для обеспечения безопасности портов и аэропорта Новой Каледонии», — заявил премьер-министр Габриэль Атталь в Париже.

Ле Франк сказал, что Атталь запросил войска.

Президент Франции Эммануэль Макрон, который отменил запланированную поездку в Нормандию в среду, чтобы отреагировать на беспорядки, попросил свой кабинет министров на заседании позднее в тот же день объявить чрезвычайное положение, сообщил Елисейский дворец.