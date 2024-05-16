ЮАР обратится к Международному Суду с просьбой остановить израильское наступление на Рафах

Южная Африка собирается запросить в Верховном суде ООН в четверг приказ о прекращении наступления Израиля в Рафахе на юге сектора Газа.

Слушания в Международном Суде (МС) в Гааге являются частью более широкого дела Южной Африки , в котором Израиль обвиняется в совершении «актов геноцида» против палестинцев в секторе Газа.

Израиль отвергает обвинения и ранее подчеркивал свою приверженность международному праву. Израиль назвал дело Южной Африки «совершенно необоснованным» и «морально отвратительным».

В январе суд обязал Израиль обеспечить, чтобы его войска не совершали актов геноцида против палестинцев в секторе Газа, разрешить доставку большего количества гуманитарной помощи и сохранить любые доказательства нарушений.

«Как показывают неопровержимые доказательства, сама манера, с которой Израиль проводит свои военные операции в Рафахе и других местах в секторе Газа, сама по себе является геноцидом», — заявила Южная Африка в своем заявлении. «Нужно приказать остановиться».