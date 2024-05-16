Автопроизводители Японии договорились о ПО для автомобилей

Toyota Motor Corp., Honda Motor Co. и Nissan Motor Co. стремятся стандартизировать часть своего программного обеспечения, чтобы способствовать сотрудничеству со своими поставщиками запчастей и ИТ-компаниями в области управления транспортными средствами и разработки услуг, сообщили источники.

Ожидается, что автопроизводители представят информацию о сотрудничестве на заседании исследовательской группы, которое проведет министерство промышленности в ближайшем будущем, сообщили источники.

Потенциальное сотрудничество между основными конкурентами, по-видимому, является ответом на быструю цифровизацию автомобилей в США и Китае.

Их основные зарубежные конкуренты, такие как американский гигант электромобилей Tesla Inc. и китайская BYD Co., лидируют в инновациях в автомобильной промышленности, где программное обеспечение играет все большую роль по мере того, как все больше транспортных средств становятся электрифицированными.