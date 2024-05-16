Китаq призывают США прекратить повышение тарифов на товары

Соединенным Штатам следует добросовестно соблюдать правила ВТО и немедленно прекратить дальнейшее повышение дополнительных тарифов на некоторые китайские товары, заявил представитель Китайского совета по содействию международной торговле.

Помимо существующих тарифов в соответствии с разделом 301, Соединенные Штаты во вторник решили поднять дополнительные тарифы на импорт китайской продукции, включая электромобили, литий-ионные батареи, солнечные элементы, критически важные минералы, полупроводники, сталь и алюминий, а также краны.