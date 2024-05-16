У района Москвы появился свой трек, сгенерированный нейросетью

Дмитрий Бондарь рассказал о создании своего нового трека, который посвящен району Марьино.

Музыкант Дмитрий Бондарь продолжает радовать своих слушателей новыми песнями, каждая из которых отражает его талант и умение передать эмоции через музыку. Трек "Марьино" стал ярким примером его творческой силы и вдохновения, а также отражением его любви к Москве и ее уникальным районам.

Дмитрий Бондарь рассказал, что приехал в Москву из города Новосибирск 3 года назад. В Марьино (район Москвы, в Юго-Восточном административном округе или ЮВАО) он живет уже второй год. "Район стал мне уютным и близким, так как очень располагает своей спокойной атмосферой, большим количеством бульваров и парков, а также дружелюбием к домашним животным (у меня есть собака корги, поэтому это важно)" - рассказывает музыкант.

В итоге, Дмитрию захотелось сделать творческий подарок Марьино, который стал ему совсем родным.

"Мое хобби это написание танцевальной музыки. Больше 10 лет я пишу треки под разными псевдонимами, выигрывал музыкальные конкурсы и даже получал Премию Рунета. А по основной работе я руководитель IT проектов. Таким образом идея моего творческого подарка для Марьино сформировалась сама собой довольно гармонично. Написал слова, а сам трек сгенерировал с помощью нейросети. Так как я не умею петь, за меня это тоже сделала нейросеть."

Для визуального сопровождения музыки Дмитрий нашел в интернете съемку района с квадрокоптера и получил разрешение на использование видеоряда у автора. Так трек получил еще и свой клип, на котором каждый житель может узнать родные места.

Кто в твоем сердце навсегда? Район - Марьино 🙂

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