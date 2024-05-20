Тайвань: новый президент вступает в должность на фоне растущей угрозы со стороны Китая

Новый президент Тайваня Лай Цзин-тэ вступил в должность в понедельник на фоне эскалации напряженности в отношениях с Китаем и разделенного парламента.

Лай и вице-президент Сяо Би-хим были приведены к присяге в здании президентской администрации в Тайбэе.

В мероприятии приняли участие международные делегации, в том числе из США Японии и Канады.

Ожидалось, что в своей инаугурационной речи Лай выразит добрую волю по отношению к Китаю и призовет обе стороны Тайваньского пролива стремиться к миру.

Китай рассматривает 64-летнего Лая как «опасного сепаратиста», который принесет в регион «войну и упадок».

Лай занимал пост вице-президента при Цай Инь-вэнь, чья восемь лет у власти на демократическом острове была отмечена значительным экономическим и социальным прогрессом, но все более ухудшающимися отношениями с Китаем.

Лай, который когда-то называл себя «прагматичным борцом за независимость Тайваня», с тех пор смягчил свою риторику, пообещав сохранить «статус-кво» в Тайваньском проливе, что означает сохранение суверенитета Тайваня, не провозглашая при этом формальную независимость.