Термин «кошмарить бизнес» ввел в широкий обиход экс-президент РФ Дмитрий Медведев, когда он обратился к чиновникам с просьбой облегчить давление на бизнес в 2008 году. Многие предприниматели до сих пор считают взаимодействие с государством сложным или рискованным занятием. Лоббизм был основным инструментом для взаимодействия бизнеса с властью, но времена изменились. Кроме лоббизма, стали активно использоваться Government Relations (GR) технологии — коммуникации с государством, особенно в малом и среднем бизнесе.

GR - это концепция, которая возникла в результате столкновения бизнеса с динамичной законодательной средой, экономическими препятствиями и усилением роли государства. Постепенно общество предпринимателей создало механизм взаимодействия с органами власти для защиты своих интересов, создания благоприятных условий для развития и установления долгосрочных партнерских связей с государством.

В современных условиях, множество факторов вносят существенные изменения в актуальность GR. Рост бюрократических преград, усложнение законодательства и увеличение влияния государственного регулирования в экономике - все это требует от бизнеса наличия эффективных механизмов взаимодействия с органами власти. Быть способными своевременно реагировать на изменения, защищать свои интересы и использовать возникающие возможности становится крайне важным. Институт GR предоставляет возможность деятельности отдельным лицам, которые, хотя и действуют в интересах всей сферы, часто преследуют цели не только отдельных лиц.

GR - это мощное инструментальное средство, позволяющее компаниям расширить свои возможности и достичь стратегических целей. Одним из ключевых преимуществ, которые предоставляют эффективные Government Relations, является возможность оказывать влияние на законодательные инициативы. Это не только знания и информация, но и возможность бизнесу избежать штрафов и конфликтов с государственными органами. Благодаря пониманию законодательства и позиции власти, компании могут корректировать свою деятельность и предотвращать возможные проблемы. Важно отметить, что GR создает основу для установления позитивных отношений с государственными структурами, что способствует развитию диалога, сотрудничества и конструктивного решения возникающих вопросов.

GR, для достижения поставленных целей, активно использует множество инструментов. Это может включать в себя лоббирование, мониторинг законодательства, экспертную работу, а также коммуникацию через медиа и другие публичные каналы. Участие GR-специалистов или представителей компании в экспертных советах и рабочих группах также является частью этого процесса.

Рассмотрим положительное влияние GR на бизнес на примере IT-компании RC Group, занимающаяся разработкой финтех решений. В определенный момент у нее возникли проблемы из-за отсутствия учета специфики их продукта в существующей правовой базе. Это приводило к неопределенности и угрожало дальнейшему развитию компании. Для решения этой проблемы предприятие начало сотрудничество с представителями соответствующих органов власти, предоставило экспертные заключения и показало негативные последствия законопроекта. Важно отметить, что подобные ситуации не редкость и требуют внимательного внимания со стороны бизнеса и государства.

CEO компании Мария Михайлова объясняет, что для решения проблемы RC Group были использованы GR-технологии. Компания активно участвует в диалоге с государственными органами, представляет предложения по совершенствованию законодательства и принимает участие в работе экспертных советов. В рамках своей деятельности предприятие постоянно налаживает связи с другими командами и проводит обучение для бизнесменов. Технопарк "ИнФинТех", включающий в себя RC Group, регулярно организует профильные мероприятия, встречи с чиновниками, круглые столы и экспертные советы.

В современном мире все больше внимания уделяется власти и ее роли в бизнесе. «Русское Деловое Общество», организованное при посредничестве Марии Михайловой, активно занимается исследованиями в этой сфере, а сама СЕО RC Group принимает участие в консультативных органах государственных структур. Результаты их деятельности помогают не только самой компании и другим бизнесам, но и государству, способствуя улучшению законодательства и контролю над рынком.