Китай отправляет военные корабли на масштабные учения в Камбодже

Два китайских военных корабля пришвартовались в торговом порту Камбоджи в воскресенье, когда две страны проводят совместные военные учения.

Два военных корабля — военный десантный корабль «Цзинганшань» и учебный корабль «Цицигуан» — прибыли в камбоджийский порт Сиануквиль. Торговый порт находится к северу от военно-морской базы Реам, где последние пять месяцев стояли в доке еще два китайских корвета.

В четверг Китай и Камбоджа начали 15-дневные военные учения с участием 760 китайских военнослужащих, а также около 1300 камбоджийцев и 11 камбоджийских судов. Морская часть учений планируется провести в районе Сиамского залива на следующей неделе.

Ежегодные маневры, известные как учения «Золотой дракон», впервые были проведены в декабре 2016 года. Мероприятие в этом году является вторым после трехлетнего перерыва из-за пандемии COVID-19 и крупнейшим на сегодняшний день.