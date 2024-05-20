Президент Ирана Эбрагим Раиси погиб при крушении вертолета

Президент Ирана, Эбрагим Раиси и другие высокопоставленные политики погибли в результате крушения вертолета. Аятолла Али Хаменеи, верховный лидер Ирана, объявил национальный траур.

Инцидент произошел в северо-западном регионе Восточного Азербайджана в Иране, когда вертолет, на борту которого находились президент Раиси, министр иностранных дел Хосейн Амирабдоллахян, а также семь других пассажиров, разбился. Делегация возвращалась со встречи с президентом Азербайджана, Ильхамом Алиевым.

Вертолет исчез с радаров в воскресенье днем, и государственные СМИ Ирана сообщили в понедельник, что в результате крушения никто не выжил.

Президент России Владимир Путин охарактеризовал покойного иранского лидера Эбрагима Раиси как "выдающегося политика", выразив соболезнования по поводу его гибели в результате крушения вертолета.

"Раиси был замечательным лидером, чья жизнь была посвящена служению Родине", - подчеркнул Путин.