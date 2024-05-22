ЕС подписал закон об искусственном интеллекте

Министры ЕС во вторник подписали знаковый закон, устанавливающий правила использования искусственного интеллекта в ситуациях и секторах, которые считаются особенно чувствительными.

Согласно закону, системы искусственного интеллекта, используемые в таких областях, как правоохранительная деятельность и трудоустройство, должны будут продемонстрировать, что они достаточно прозрачны и точны, соответствуют стандартам кибербезопасности и критериям качества данных, используемых для их обучения.

Голосование стран ЕС состоялось через два месяца после того, как Европейский парламент поддержал закон об искусственном интеллекте.

Например, закон блока выходит далеко за рамки подхода к добровольному соблюдению ИИ в США и может иметь сигнальный эффект по всему миру.