Норвегия, Ирландия и Испания признают Палестинское государство

Израиль отозвал своих послов из Ирландии и Норвегии в ответ на их попытки признать палестинское государство в среду.

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац осудил этот шаг, заявив, что он «наградит джихадистов Хамаса и Ирана».

"Ирландия и Норвегия намерены сегодня послать сигнал палестинцам и всему миру: терроризм окупается", - сказал Кац, добавив, что этот шаг может помешать усилиям по обеспечению прекращения огня и возвращению заложников, удерживаемых в секторе Газа.

Правительство Испании объявило, что 28 мая признает независимое палестинское государство.

Норвегия признает независимое палестинское государство с 28 мая, заявил в среду премьер-министр Йонас Гар Стёре.

Израиль находится в состоянии войны с палестинской исламистской группировкой ХАМАС после террористических атак 7 октября, в результате которых в Израиле погибло около 1200 человек.