Колумбия намерена запретить корриду

Во вторник Колумбия на шаг приблизилась к объявлению корриды вне закона, когда ее нижняя палата Конгресса проголосовала 93 голосами против 2 за запрет этого вида спорта с 2027 года.

Этот шаг был предпринят после многих лет лоббирования со стороны групп по защите прав животных в различных странах Латинской Америки, а также в Португалии и Испании , где этот вид спорта зародился в его современной форме.

Сторонники запрета утверждают, что коррида — это не культурная традиция, а скорее пережиток колониализма и жестокая форма пыток.

Законопроект теперь поступит на стол президента Густаво Петро, ​​где он, как ожидается, подпишет его.

В социальной сети X Петр похвалил законодателей за то, что они ясно дали понять, что «смерть — это не зрелище».