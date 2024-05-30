Мексика: второй кандидат в мэры убит за несколько дней до выборов

Кандидат в мэры был смертельно ранен на юге Мексики в среду во время предвыборного митинга, сообщил губернатор штата Геррп, всего за несколько дней до того, как мексиканцы пойдут голосовать на всеобщих выборах.

Это нападение является последним в череде нападений на кандидатов в преддверии голосования на выходных.

Согласно видео, опубликованному местными СМИ, мужчина подошел к кандидату в мэры Альфредо Кабрере и несколько раз выстрелил в него, вызвав в толпе хаос и панику.

Кабрера был кандидатом от оппозиционной коалиции в городе Коюка-де-Бенитес.

В сообщении на платформе социальных сетей X губернатор Герреро Эвелин Сальгадо осудила «трусливый» поступок и попросила прокуратуру штата применить «всю силу закона к лицу или лицам, ответственным за это».