«Русал» заявил о росте объемов переработки алюминия

Впервые в истории Красноярский алюминиевый завод (КрАЗ) «Русала» осуществил переработку партии алюминиевого лома банки и поставил полученный металл клиенту. При этом, как сообщили в пресс-службе компании, качество продукции из алюминия, полученного с использованием лома, является таким же высоким, как и продукция из полностью первичного металла, но при этом обладает пониженным углеродным следом.

В компании уточнили, что в плавке первичного алюминия были переплавлены 60 тонн скрапа банки и успешно поставлены российскому производителю.

Игорь Игнашов, директор по сбыту компании "Русал" в России и странах СНГ, подчеркнул, что объем переработанной партии, хоть и небольшой для КрАЗа, но имеет важное значение для всей компании.

Игнашов отметил, что компания "Русал" в настоящее время разрабатывает список проектов для инвестирования, направленных на масштабирование переработки лома. Он также подчеркнул, что опыт, полученный благодаря проекту от КрАЗа, оказался чрезвычайно ценным.

Главной тенденцией мировой алюминиевой отрасли, согласно заявлению топ-менеджера, является рост спроса на продукты, содержащие рециклинговый металл.

Игнашов подчеркнул, что это важный пункт плана развития продаж компании и неотъемлемая часть стратегии устойчивого развития "Русала". Использование лома в производстве алюминия, по словам эксперта, является одним из самых эффективных способов снижения углеродного следа продукции компании.

Евгений Курьянов, управляющий директор Красноярского алюминиевого завода, выразил свое мнение по поводу уникального опыта предприятия в переработке скрапа и подчеркнул, что производственные и логистические цепочки выплавки первичного алюминия и переработки лома имеют значительные различия.

Евгений Курьянов сообщил, что в скором времени КрАЗ начнет осуществлять инвестиционный проект, суть которого заключается в том, чтобы стать одним из ключевых переработчиков алюминиевого лома в рамках компании "Русал".

Кроме того, в компании "Русал" отметили и другие проекты по переработке алюминия, такие как использование процессингового алюминиевого лома Волгоградским алюминиевым заводом, который вовлекает в производство процессинговый алюминия лом с 2021 года.

Напомним, что КрАЗ использует с 2023 года алюминиевый лом в процессе выплавки алюминия для автомобильной промышленности, получая готовый расплав от партнера для дальнейшей переработки.

В Москве стоимость сданных металлов может изменяться в зависимости от количества алюминия, способа оплаты и условий вывоза. Сдать лом алюминия – довольно просто, аналогично тому, как сдают другие металлы.

Компания "Интерлом" принимает на переработку широкий спектр металлолома, включая черный и цветной металл. На предприятии осуществляется его переработка и дальнейшая реализация. Клиенты могут быть уверены в том, что их металлолом будет утилизирован в соответствии с высокими стандартами экологической безопасности.