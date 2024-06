Компания Иннер Инжиниринг занимается поставками подшипниковой продукции и систем линейного перемещения под собственным брендом INNER с 2015 года

INNER — производитель и поставщик высококачественных подшипников, систем линейного перемещения и сопутствующих компонентов. С более чем 10-летним опытом в отрасли INNER стал синонимом инноваций, надежности и превосходства.

ООО Иннер Инжиниринг также является поставщиком и других брендов под запрос клиента и всегда стремится к оптимальному решению в сроках поставках, качестве и цене на товар. Предлагая свой бренд, компания стремится поставить качественный товар, не уступающий всем мировым стандартам.

Широкий ассортимент продукции

INNER предлагает всеобъемлющий ассортимент подшипников и систем линейного перемещения, включая:

• Разъемные корпуса

• Роликовые подшипники

• Прецизионные валы

• Линейные подшипники

• Рельсовые направляющие и каретки

• Опорно-поворотные устройства

• Обгонные муфты, Зубчатые рейки, Ступицы и многое другое

Высокое качество

Продукция INNER производится с использованием самых передовых технологий и качественных материалов. Каждое изделие тщательно тестируется и проверяется, чтобы обеспечить его соответствие стандартам, в том числе ГОСТу, производительности и долговечности.

За десятилетний опыт INNER выбрал самые надежные производственные площадки и изучил нюансы использования своей продукции в самых разных сферах. С учётом постоянного взаимодействия с клиентами, команда Иннер Инжиниринг тщательно следит за качеством своих компонентов, так и работы готовых изделий и оборудования своих клиентов.

Индивидуальные решения

INNER понимает, что потребности каждого клиента уникальны. Поэтому компания предлагает индивидуальные решения, которые отвечают конкретным требованиям применения. Команда опытных инженеров INNER тесно сотрудничает с клиентами, чтобы разработать индивидуальные решения, которые максимизируют производительность и снижают затраты.

Присутствие на рынке

INNER имеет наработанные логистические пути, как и по импорту товаров, так и по логистики внутри РФ. Это позволяет быстро доставлять продукцию клиентам по всей стране, обеспечивая минимальные сроки поставки.

Поддержка клиентов

INNER уделяет особое внимание обслуживанию клиентов. Опытная команда готова предоставить техническую поддержку, консультации по применению и послепродажное обслуживание, чтобы гарантировать полное удовлетворение потребностей клиентов.

Почему INNER?



• Широкий ассортимент продукции

• Оптимальное качество

• Индивидуальные решения

• Отработанные логистические пути

• Непревзойденная поддержка клиентов

Также INNER также является импортером подшипников и систем линейного перемещения. Это позволяет предлагать широкий ассортимент продукции от различных производителей по всему миру. Импортная продукция INNER тщательно отбирается и соответствует тем же высоким стандартам качества, что и их собственная продукция.

Будучи импортером, INNER имеет следующие преимущества: • Широкий ассортимент продукции: INNER может импортировать продукцию от различных производителей, что позволяет предлагать более широкий ассортимент продукции, чем любой другой поставщик. Это может быть особенно полезно для клиентов, которым требуется подшипники, рельсы, каретки, ОПУ или ШВП, не производимая INNER напрямую.

• Конкурентоспособные цены: Импортируя продукцию из разных стран, INNER может воспользоваться преимуществами экономии на масштабе и предложить своим клиентам конкурентоспособные цены.

• Доступ к передовым технологиям: Импорт продукции от ведущих мировых производителей позволяет INNER предлагать своим клиентам доступ к самым передовым технологиям и инновациям.

INNER тщательно отбирает своих поставщиков и поддерживает прочные отношения с ними. Это гарантирует, что импортируемая продукция соответствует самым высоким стандартам качества и производительности.

Если вы ищете поставщика подшипников и систем линейного перемещения, которому вы можете доверять, выберите INNER. Их приверженность качеству, инновациям и удовлетворению потребностей клиентов делает их лучшим выбором для ваших нужд в области движения. Каталог товаров можно посмотреть на сайте.

ООО Иннер Инжиниринг находится в Санкт-Петербурге.

Сейчас на складе готовой продукции представлены следующие ходовые товары, которые стали альтернативой ушедшим мировым брендам:

Фланцевые подшипниковые корпуса серии FNL, а также разъёмные корпуса серии SNL, SNG, уплотнения и кольца к ним, роликовые подшипники;

Подшипниковые узлы серии UC и UK;

Шариковые опоры серии SP;

Шарнирные наконечники POS и PHS;

Шарико-винтовые пары (ШВП), трапецеидальные винты и гайки и многое другое.