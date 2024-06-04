Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков предостерег США от разрешения Украине наносить удары по целям на территории России.

"Я хотел бы предостеречь американских лидеров от просчетов, которые могут иметь фатальные последствия", - цитирует его слова РИА НОВОСТИ.

Он указал на комментарии, сделанные президентом России Владимиром Путиным на прошлой неделе, который сказал, что страны НАТО рискуют развязать более широкий глобальный конфликт, ослабляя ограничения на использование Киевом западного оружия.

Путин заявил, что западные страны будут непосредственно участвовать в любом использовании такого оружия для нанесения ударов по территории России, утверждая, что Украине потребуется спутниковая, разведывательная и военная помощь для этого.

"Я призываю этих деятелей (в США)... потратить часть своего времени, которое они, видимо, тратят на какие-то видеоигры, судя по легкости их подхода, на изучение того, что подробно было сказано Путиным", - сказал Рябков.