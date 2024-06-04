Результаты выборов в Индии: начался подсчет голосов

Индия начала подсчет голосов на крупнейших в мире демократических выборах. Большинство экзитполов показывают, что премьер-министр Нарендра Моди получает возможность баллотироваться на третий срок, в то время как оппозиция сохраняет надежду.

Женщины в Индии рассматриваются как важнейший избирательный блок на марафонских всеобщих выборах, и в недавних бюллетенях из них проголосовало больше, чем когда-либо прежде.

Многие аналитики опросов заявили, что они ожидают, что женщины сыграют решающую роль в определении результатов выборов 2024 года.

В своих кампаниях за последний месяц политические партии пытались привлечь избирателей-женщин ежемесячными раздачами денежных средств, субсидированными баллонами с газом для приготовления пищи и кредитами под низкие проценты.

Явка существенно возросла на каждых недавних крупных выборах. Из женщин, имеющих право голоса, в 2004 году проголосовали 53%; 56% в 2009 г.; 65,5% в 2014 г.; и 67% в 2019 году.

Цифры на 2024 год пока недоступны.

Индийские финансовые рынки открылись снижением во вторник утром после закрытия накануне вечером на рекордно высоком уровне, поскольку экзитполы указали на уверенную победу партии Бхаратия Джаната премьер-министра Моди (BJP).