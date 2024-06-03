Современный бизнес в России нуждается в собственных цифровых инструментах

Необходимость компаниям сохранять конкурентоспособность в современном мире, где технологии стремительно развиваются, неоспорима. Использование цифровых продуктов сегодня играет ключевую роль, позволяя укрепить позиции на рынке, привлечь внимание клиентов и создать сильное сообщество. При этом во многих случаях цифровые продукты могут стать не только источником прибыли, но и платформой для реализации благих идей, которые объединяют интересы бизнеса и общества. Хорошим примером такого подхода может служить приложение для предпринимателей, разработанное петербургским объединением «Русское Деловое Общество».

Цифровой кластер «Русское Деловое Общество» входит в структуру IT-компании RC Group, при этом структура нацелена на положительные изменения бизнес-среды и стимулирование развития предпринимательства в России. Организация представляет собой площадку, где компании и люди могут объединяться, обучаться и осуществлять коммерческую деятельность. РДО разработало профильное приложение, предназначенное специально для бизнесменов, которое помимо приносимого дохода оказывается полезным инструментом для успешного ведения бизнеса.

Здесь предприниматели могут создавать собственные каналы, набирать подписчиков и организовывать комьюнити. Сервис позволяет участвовать в вебинарах, проходить курсы, заключать контракты и делиться опытом. Это отличная возможность для топ-менеджмента и частных предпринимателей продвигать свои дела и укреплять лояльность аудитории. Главное преимущество заключается в налаживании связей и поиске полезных разработок, что делает этот сервис особенно ценным для отечественного рынка.

В современной России необходимо учитывать важность национальной самостоятельности в бизнесе. Это связано с тем, что внешние сервисы и партнеры становятся все менее привлекательными и надежными из-за глобализации и цифровизации. Наша страна должна стремиться к созданию собственных продуктов, будь то продукты или цифровые решения, чтобы избежать политических рисков и зависимости от иностранных компаний. Такой подход позволит улучшить бизнес-процессы и способствует укреплению экономической самостоятельности.

Использование отечественных сервисов сегодня является жизненно важной стратегией для компаний. Они должны быть надежными, удобными и современными, иначе их востребованность будет низкой вне зависимости от страны происхождения. Примером тому является успешное внедрение оплаты через систему быстрых платежей (СБП) на платформе РДО, что привело к увеличению числа пользователей с особым статусом в приложении. Это демонстрирует важность использования разработок от местных компаний. Работа в этом направлении требует глубоких знаний, понимания рынка и наличия достаточных ресурсов, но приносит много преимуществ, таких как увеличение прибыли, укрепление позиций на рынке и формирование лояльной аудитории.