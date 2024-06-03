Спикер парламента Грузии Папуашвили подписал закон об иноагентах

Вступление в силу закона об иноагентах в Грузии было подтверждено спикером парламента Шалвой Папуашвили.

Закон, подписанный парламентом, предназначен для защиты страны от внешнего вмешательства и укрепления ее политического, экономического и социального состояния. Проект также известен как закон о прозрачности иностранного влияния. Президент Саломе Зурабишвили ранее наложила вето на закон, считая его неприемлемым и требуя его отмены.

Однако, 28 мая парламент Грузии преодолел вето и закон остался в силе. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе выразил уверенность, что этот закон сыграет ключевую роль в обеспечении долгосрочного мира в стране.