Словения признает палестинское государство

Словения официально признала Государство Палестина во вторник вечером после того, как ее парламент подавляющим большинством голосов проголосовал за этот шаг. Министр иностранных дел Словении Таня Файон заявила в социальной сети X: «Сегодня исторический день. Национальное собрание Словении официально признало Палестину. Это признание является выражением нашей приверженности миру и справедливости. Словения стоит на стороне истории, способствуя решению проблемы двух государств для прочного мира».

В своем выступлении перед парламентом, премьер-министр Словении Роберт Голоб напомнил о независимости страны от бывшей Югославии в 1991 году.

Он подчеркнул, что словенцы мечтали об этом праве тысячу лет и получили его 33 года назад. Однако, он также отметил, что палестинский народ до сих пор не обладает этим правом.

Голосование было бойкотировано оппозицией, за исключением одного депутата, который присутствовал, но воздержался от голосования. Консервативная Демократическая партия Словении выразила свое несогласие с этим шагом, считая, что он наносит долгосрочный ущерб Словении и поддерживает террористическую организацию ХАМАС.