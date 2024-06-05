В преддверии выборов в Европейский парламент премьер-министр Венгрии Виктор Орбан продолжает активно распространять свои теории заговора. На митинге в Будапеште, который был назван "маршем мира", Орбан заявил, что Европейская комиссия в Брюсселе находится под влиянием американо-венгерского миллиардера Джорджа Сороса. По его словам, Сорос планирует отправить европейских граждан на войну против России и заселить континент миллионами неевропейских мигрантов, что, по его мнению, приведет к исчезновению Венгрии как нации. Эти заявления вызывают серьезные обсуждения и вызовы к Орбану со стороны политических оппонентов и международной общественности.

Орбан обратился к присутствующим, подчеркнув, что предстоящие выборы в ЕС имеют историческое значение и будут определять, война ли или мир будет царить в Европе. Он также отметил, что его правительство было единственным в своем блоке, которое настаивало на мире.

Партия Орбана "Фидес" доминировала на последних четырех парламентских выборах, получив две трети голосов, а также набрала более 50% голосов на трех выборах в ЕС, проведенных с 2009 года. Однако, в этой неделе ситуация может измениться, поскольку появился серьезный соперник, который готов бросить вызов доминированию Орбана.

Кандидатом на эту должность был Петер Мадьяр, бывший супруг бывшего министра юстиции Юдит Варга, и до недавнего времени малоизвестная личность в Венгрии.