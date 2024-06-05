Великобритания: банкноты короля Чарльза поступили в обращение

Банкноты с портретом короля Карла поступили в обращение в Великобритании в среду, почти через два года после того, как он сменил покойную королеву Елизавету II на посту главы государства.

Изображение Чарльза появится на новых купюрах в 5, 10, 20 и 50 фунтов, поскольку существующие банкноты с изображением его матери продолжат циркулировать.

«Этот подход соответствует указаниям Королевского двора, направленным на минимизацию экологических и финансовых последствий этого изменения», — заявил Банк Англии.

«Это означает, что публика начнет видеть новые банкноты короля Карла III очень постепенно».

Монеты с портретом короля поступили в обращение в декабре 2022 года, через несколько месяцев после смерти Елизаветы II.