Байден подписал указ об ограничении пересечения границы Мексики мигрантами

Во вторник президент США Джо Байден подписал указ о "получении контроля" над южной границей с Мексикой, в целях ужесточения иммиграционной политики перед ноябрьскими выборами в США.

Этот указ включает временное закрытие границы при превышении 2500 арестов нелегальных мигрантов в день пограничным патрулем США. Эти радикальные меры вступают в силу среды и будут действовать до тех пор, пока количество задержаний не упадет до уровня ниже 1500 в день.

Исполнительный указ также предусматривает более эффективный процесс депортации нелегальных мигрантов обратно в Мексику.

Ожидается, что новые правила не будут применяться к несовершеннолетним без сопровождения, и мигранты все еще смогут запросить встречу для подачи заявления о предоставлении убежища в соответствии с запланированной мерой, как сообщает телекомпания CNN.