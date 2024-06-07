В ОМС включат описание флюорографии искусственным интеллектом

Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) и Минздрав России активно рассматривают возможность расширения программы обязательного медицинского страхования за счет внедрения искусственного интеллекта в процесс диагностики.

Илья Баланин, глава ФОМС, подчеркивает, что использование искусственного интеллекта в медицине позволяет улучшить качество медицинской помощи, сократить время диагностики и повысить ее точность. Кроме того, ИИ способствует прогнозированию заболеваний и определению оптимального лечения.

С начала 2024 года было проведено уже более 300 тысяч исследований, в которых использовался искусственный интеллект.

Глава Федерального Фонда обязательного медицинского страхования отметил, что рассматривается включение флюорографии грудной клетки и компьютерной томографии головного мозга в систему обязательного медицинского страхования. Системы поддержки врачебных решений, основанные на искусственном интеллекте, уже активно используются для анализа маммографических снимков с целью выявления патологий.