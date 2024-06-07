Котяков выступил против шестидневной рабочей недели

Глава Минтруда Котяков высказал свое противодействие идеи введения шестидневной рабочей недели. Он объяснил, что из-за низкой безработицы введение такой недели маловероятно.

Ранее предложение о введении шестидневной рабочей недели поступило от ассоциации предпринимателей "Аванти", но оно было отклонено. Организация аргументировала необходимость увеличения числа рабочих дней санкциями против России. Господин Котяков также подчеркнул, что работодатель и работник понимают, что за сверхурочную работу или работу в выходной день должна быть дополнительная оплата, и поэтому он выразил свое противодействие введению шестидневной рабочей недели.

На ПМЭФ министр труда и социальной защиты Антон Котяков подчеркнул, что в России не планируется внедрение шестидневной рабочей недели. Он отметил, что законы о труде обладают достаточной гибкостью, что дает возможность работникам самостоятельно определять свой график работы.