В России арестован гражданин Франции, обвиненный в шпионаже

В четверг Россия объявила, что арестовала в Москве гражданина Франции, обвиняемого в сборе военной информации и отказе зарегистрироваться в качестве «иностранного агента».

Любой, кто получает иностранную поддержку или находится под «иностранным влиянием», по закону обязан зарегистрироваться в качестве «иностранного агента» в России.

В случае признания виновным мужчине грозит максимальное тюремное заключение сроком на пять лет.

Базирующаяся в Женеве неправительственная организация «Центр гуманитарного диалога» (HD) подтвердила, что их советник по имени Лоран Винатье был задержан.

«Мы работаем над тем, чтобы получить более подробную информацию об обстоятельствах и добиться освобождения Лорана», - сообщил агентству AFP представитель неправительственной организации.