Зеленский обратится к французским законодателям

Президент Украины Владимир Зеленский собирается выступить перед французским парламентом в пятницу после того, как мировые лидеры отметили 80-летие со дня решающей высадки десанта во Второй мировой войне.

После выступления он встретится со своим французским коллегой, президентом Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце.

Украинский лидер также должен встретиться с министром обороны Себастьяном Лекорню, а затем посетить оборонную компанию KNDS в Версале. Елисейский дворец объявил, что компания намерена создать в Украине завод по производству оружия, чтобы поддержать страну в ее борьбе с Россией.

Поскольку в последние месяцы Россия выигрывает на поле боя, Киев подталкивает своих сторонников в Европе и на Западе к увеличению военной помощи. Зеленский прибыл во Францию ​​в четверг, чтобы принять участие в праздновании Дня Д высадки союзников в Нормандии 80 лет назад во время Второй мировой войны.

Макрон заявил, что во время поездки Зеленского намерен прокомментировать вопрос возможного направления французских военных инструкторов в Украину.