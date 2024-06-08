Лиза Шевцова: «Коммуникационные стратегии и стратегический маркетинг - ключ к успеху?»

В мире бизнеса и маркетинга, где конкуренция становится все более ожесточенной, создать уникальный и привлекательный образ бренда становится все сложнее. Но существует ряд специалистов – экспертов, которые профессионально справляются с этой задачей, помогая компаниям выделяться на фоне конкурентов.

Лиза Шевцова - эксперт в области создания креативных коммуникационных стратегий и продюсирования контента. Ее подход к брендингу основан на сочетании творчества и глубокого понимания целей и ценностей компании. Суть ее деятельности – помощь бизнесам в разработке эффективных стратегий, которые не только привлекают внимание целевой аудитории, но и передают особый смысл и ценности бренда.

«Один из ключевых аспектов коммуникационной стратегии - это определение целевой аудитории. Без понимания, кто наш потенциальный клиент, невозможно создать эффективные коммуникационные каналы».

Одной из основных сфер деятельности Лизы является продвижение брендов через социальные медиа. Ее подход основан на анализе целевой аудитории, изучении трендов и использовании инновационных методов, которые направлены на масштабирование бренда, увеличение узнаваемости и экспертность.

Важно учитывать особенности целевой аудитории, чтобы подобрать подходящие способы коммуникации. Например, если ваша целевая аудитория - молодежь, то использование социальных сетей и мессенджеров может быть наиболее эффективным.

«Моя супер-сила - создавать эффективные коллаборации, аутентичное позиционирование и креативные спецпроекты под задачи и миссию бренда» - отмечает Лиза.

Эксперт не ограничивается только продвижением через социальные медиа. Она также помогает компаниям развивать "love mark" - концепцию бренда, который становится не просто популярным, но и вызывает у потребителей эмоциональную привязанность. Лиза работает над созданием историй и контента, который вызывает положительные эмоции и ассоциации у клиентов, делая бренд более значимым и запоминающимся.

«Аналитика трендов - это моё хобби. Моя эмпатия, чувствительность к потребностям людей и прирождённое чувство стиля, позволяет мне ясно видеть тренды. А мои практические навыки - умело с ними работать и адаптировать под задачи любого бизнеса».

Одна из уникальных способностей Лизы состоит в обладании навыком видеть вещи по-иному. Ее креативный подход позволяет ей находить уникальные решения и подходы для каждого бренда индивидуально, не попадая в шаблонные схемы и стандартные «избитые» решения. Эксперт стремится создавать контент, который отличается от «массовости», вызывая настоящий интерес у аудитории.

«Не менее важно учесть вопрос о форме коммуникации. Это может быть текстовое сообщение, видео, фотография или аудио контент. Выбор формата зависит от типа продукта или услуги, а также от предпочтений вашей аудитории».

Напомним, что Лиза является автором спикерских лекций по теме бренд маркетинга, а также организатором полезных вдохновляющих женских встреч «завтрак на районе».

«В моём блоге вы можете посмотреть мой lifestyle и то, что меня вдохновляет. Хочу больше раскрываться и делиться мыслями, опытом, юмором, экспертностью - прям level up какой-то, если я это всё буду делать в блаженной лёгкости».

Напомним, что более 10 лет Лиза Шевцова работала моделью в России и за рубежом. Сотрудничала с мировыми и локальными брендами в Европе и Азии. Снималась для глянца Cosmopolitan Italy и Numero USA. В 2015 году получила главный титул городского конкурса Мисс Сочи!

Как заявила Лиза, на данный момент она планирует возобновить работу с брендами, но не в роли модели, а в качестве инфлюенсера, совмещая свои креаторские навыки и знания в маркетинге.

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