Макрон распустил нижнюю палату парламента

Президент Франции, Эммануэль Макрон, объявил в воскресенье о распуске Национального собрания и о проведении досрочных выборов в законодательные органы. Это решение было принято после того, как центристский альянс Макрона потерпел поражение от крайне правого Национального объединения на выборах в Европейский парламент.

Согласно первым экзитполам, Национальное объединение набрало около 32% голосов, что вдвое превышает результат проевропейской коалиции Макрона, которая получила 15% голосов.

Первый тур парламентских выборов во Франции состоится 30 июня, а второй тур намечен на 7 июля.

Экзит-поллы, проведенные в воскресенье, показали, что крайне правые партии добились значительных успехов на выборах в Европарламенте в различных странах-членах Европейского союза, включая Германию и Австрию.