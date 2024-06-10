ЖК «Скандинавский» от ФСК: ожидание и реальность

К концу осени прошлого года застройщик ГК ФСК успешно завершил возведение всех зданий жилого комплекса комфорт-класса «Скандинавский» и получил разрешение на ввод в эксплуатацию двух последних корпусов. Комплекс находится в пределах городского округа Мытищи – это менее чем в 3 километрах от столицы по Осташковскому шоссе, а также рядом со станцией метро «Медведково» (до нее около 10 минут на авто).

Комплекс состоит из шести жилых домов средней этажности, муниципальной школы и детского сада. Концепция ЖК «Скандинавский» основана на скандинавском стиле жизни и была разработана знаменитым шведским архитектурным бюро Semrén & Månsson.

Что нового в ЖК «Скандинавский» от ФСК к началу лета 2024 г.? На данный момент застройщик готовит к открытию новую школу на 500 мест. Образовательное учреждение площадью свыше 9 тысяч квадратных метров включает в себя не только учебные классы, но еще и лаборатории, помещения для занятий внеурочной деятельностью для младших классов, медблок, библиотеку, а также актовый и спортивный залы. Прилегающая территория школы благоустроена самым наилучшим образом: здесь есть спортивные и игровые площадки, а также общественное пространство для общешкольных мероприятий. К слову, эта школа была построена в рамках программы комплексного развития территории с использованием частных инвестиций, но после ввода в эксплуатацию перейдет в муниципальную собственность.

При этом на территории ЖК «Скандинавский» уже начал работу новый муниципальный детский сад, который был торжественно открыт 1 сентября 2023 года. Детский сад рассчитан на 240 мест и оснащен игровыми комнатами, спальнями, музыкальным и спортивными залами, а также творческой мастерской.

Отличный квартал получился, ведь здесь есть все, что нужно для полноценной и комфортной жизни!