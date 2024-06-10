«Beauty & Aesthetics» заявила об успешном старте продаж в России

«Beauty & Aesthetics» - лидер в области продажи и производства оборудования для косметологии. Компания уже много лет успешно работает на американском и канадском рынках, а теперь обратила свое внимание на Россию.

Одним из ключевых особенностей «Beauty & Aesthetics» является то, что компания имеет собственное производство аппаратов для косметологии, что позволяет контролировать производственные процессы и гарантировать высокое качество продукции. Компания арендует цеха на китайских заводах и активно участвует в процессе производства, чтобы убедиться, что каждый аппарат соответствует современным требованиям и стандартам.

Линейка продукции компании состоит из:

- Лазеры для эпиляции;

- Аппараты для коррекции фигуры;

- Косметологические аппараты;

- Лазеры для удаления татуировок;

- Сопутствующее оборудование;

Полный спектр оборудования можно посмотреть в интернет-магазине beautyaestheticscosmetology.com

Важно отметить, что помимо продажи оборудования, «Beauty & Aesthetics» имеет образовательную лицензию и проводит курсы обучения специалистов индустрии красоты. Курсы предназначены для тех, кто хочет освоить работу на аппаратах, которые реализует компания. Это дает возможность специалистам получить все необходимые знания и навыки для эффективного использования оборудования и достижения отличных результатов.

Как отмечают представители «Beauty & Aesthetics», компания всегда стремится быть на переднем крае инноваций в косметологической индустрии, тесно сотрудничает с ведущими экспертами и научными исследователями, чтобы разрабатывать и предлагать новые и улучшенные методы и технологии. Это позволяет компании предлагать своим клиентам самое современное оборудование и помогает оставаться конкурентоспособными на рынке.

Качество оборудования проверено временем, сертифицировано FDA, а теперь сертифицировано и в Российской Федерации.

«Beauty & Aesthetics» - надежный и профессиональный партнер для специалистов косметологической индустрии. Они предлагают высококачественное оборудование, инновационные технологии и обучение, чтобы помочь клиентам достичь своих целей. Благодаря многолетнему опыту и приверженности качеству, «Beauty & Aesthetics» заслужили репутацию надежного и успешного бренда.

Создателем и владельцем компании является Натали Хаберл - врач по образованию, кандидат медицинских наук, член ASLMS (американская ассоциация лазерной медицины и хирургии).

С 2003 года Натали вела преподавательскую деятельность для врачей и среднего медперсонала на курсах повышения квалификации, обучала врачей работать на УЗИ, МРТ, КТ и медицинских лазерах. Впоследствии пришла идея и организовать производство, технический центр по ремонту и ТО лазеров. Также у Натали Хаберл имеется сеть салонов красоты с одноименным названием «Beauty & Aesthetics» которые работают на собственном оборудовании.